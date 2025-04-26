Герасимов: ВСУ в Курской области были рассечены и уничтожены по частям

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что украинская группировка в Курской области была изолирована, рассечена и уничтожена по частям. Трансляция рабочей беседы велась на телеканале «Россия 24».

«Ударами с флангов вдоль границы силами 76-й и 106-й десантных дивизий ВДВ, а также 155-й и 810-й бригад морской пехоты противник был блокирован и ликвидирован», — пояснил он.

В субботу Герасимов сообщил, что российские войска освободили от Вооруженных сил Украины населенный пункт Горналь в Курской области. Глава Генштаба доложил главе государства, что операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины завершена. Путин высоко оценил действия подразделений Вооруженных Сил РФ, проявивших эффективность в ходе операций на территории Курской области.

Ранее Герасимов рассказал о выявлении одиночных бойцов ВСУ в Курской области.