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Российские войска освободили Поповку в Белгородской области

Герасимов: в Белгородской области освобождена Поповка, ведется поиск солдат ВСУ
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Вадим Савицкий/РИА Новости

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению населенного пункта Поповка в Белгородской области. Трансляция их видеоконференции велась на телеканале «Россия 24».

«Подразделения группировки войск «Север» уничтожили украинские диверсионные группы в районе Поповки. Сейчас ведутся поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах», — заявил Герасимов.

Также в субботу Герасимов сообщил, что российские войска освободили от Вооруженных сил Украины населенный пункт Горналь в Курской области. Глава Генштаба доложил главе государства, что операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины завершена. Путин высоко оценил действия подразделений Вооруженных Сил РФ, проявивших эффективность в ходе операций на территории Курской области.

Ранее сообщалось, что десятки жителей Белгородской области остаются в больницах после атак ВСУ.

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