ВС РФ осталось выдавить ВСУ из Горналя для полного освобождения Курской области

Российским Вооруженным силам осталось выдавить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из хутора Горналь, чтобы полностью освободить Курскую область от украинских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«С освобождением Олешни бойцам остается выдавить ВСУ только из Горналя», — заявил он.
Отмечается, что ожесточенные бои в Горнале продолжаются — подразделения ВСУ выдавливаются из Горнальского монастыря.
Накануне агентство также сообщило, что российские военнослужащие в настоящее время участвуют в ожесточенных боях в селе Горналь в Курской области.
16 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе сражений за монастырь в Горнале составили около 200 солдат. В штурме религиозного учреждения принимали участие бойцы 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ.
Ранее в сети появились кадры штурма мужского монастыря в Горнале.