Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ осталось выдавить ВСУ из Горналя для полного освобождения Курской области

ТАСС: ВС РФ осталось выдавить ВСУ из Горналя для освобождения Курской области
close
rodnaya_sudzha/Telegram

Российским Вооруженным силам осталось выдавить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из хутора Горналь, чтобы полностью освободить Курскую область от украинских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«С освобождением Олешни бойцам остается выдавить ВСУ только из Горналя», — заявил он.

Отмечается, что ожесточенные бои в Горнале продолжаются — подразделения ВСУ выдавливаются из Горнальского монастыря.

Накануне агентство также сообщило, что российские военнослужащие в настоящее время участвуют в ожесточенных боях в селе Горналь в Курской области.

16 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе сражений за монастырь в Горнале составили около 200 солдат. В штурме религиозного учреждения принимали участие бойцы 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ.

Ранее в сети появились кадры штурма мужского монастыря в Горнале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами