Появились кадры с группой солдат ВСУ, сдавшихся в плен в Курской области

Минобороны показало сдавшуюся в плен при выходе из окружения группу ВСУ

Минобороны России показало кадры с группой военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен российским войскам при выходе из окружения в Курской области.

«При выходе из окружения в Курской области мы поняли, что нас бросили [сослуживцы], мы решили сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни», — рассказал один из военнопленных.

Судя по видеоролику, в российский плен сдались 14 человек.

Как отметили в оборонном ведомстве, бойцы ВСУ решили сложить оружие из-за больших потерь. В Минобороны добавили, что командование посылало украинских военных на «мясные штурмы».

В оборонном ведомстве подчеркнули, что «сдаются все участники курской авантюры — от кадровых офицеров до рядовых солдат».

13 апреля представитель силовых структур РФ рассказал, что в Курской области 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины, в том числе иностранный наемник, сдались в плен российским войскам. По его словам, был случай, когда украинским солдатам отдали приказ идти штурмовать российские позиции, но они сдались в плен всем отделением.

Ранее российский военный рассказал о пытках в украинском СИЗО.