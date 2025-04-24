В Белгородской области в результате атаки беспилотника ранен мирный житель

Гладков сообщил о ранении мирного жителя при атаке дрона в Белгородской области

В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Пристень Валуйского округа. Мужчина, получив баротравму и множественные осколочные ранения плеча и предплечья, был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Валуйскую центральную районную больницу.

23 апреля сообщалось, что в результате атаки беспилотника на территории Елабужского района Татарстана никто не пострадал.

В тот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе после налета дронов ранен мирный житель. Украинские беспилотники также атаковали детский сад и магазин.

21 апреля мужчина пострадал от удара дрона ВСУ по трассе в Белгородской области. Украинская армия нанесла удар по трассе Томаровка — Красная Яруга в Белгородской области с помощью FPV-дрона.

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.