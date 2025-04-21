Украинские войска ударили по трассе в Белгородской области, есть пострадавший

Гладков: мужчина пострадал от удара дрона ВСУ по трассе в Белгородской области

Украинская армия нанесла удар по трассе Томаровка — Красная Яруга в Белгородской области с помощью FPV-дрона. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На трассе Томаровка — Красная Яруга от удара FPV-дрона ранен мужчина. Попутным транспортом пострадавший доставлен в Ракитянскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги», — сообщил глава области.

Также беспилотники ВСУ атаковали село Никольское, хутор Леоновка и село Казинка. В последнем дрон повредил ЛЭП, из-за чего без света остались Гладково, Посохово, Тулянка, Казинка и Аркатово. Кроме того, под удары БПЛА попали села Кукуевка и Двулучное, а также хутор Барилов.

По словам Гладкова, в результате атак повреждения получили несколько автомобилей и частных домов, а также гараж.

Как сообщило ранее Минобороны РФ, за время пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины зафиксировано 4,9 тысячи нарушений. По данным ведомства, ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием дронов по российским позициям, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

Ранее военкор рассказал, как удачливый боец ВС РФ выжил после удара дрона ВСУ.