Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские войска ударили по трассе в Белгородской области, есть пострадавший

Гладков: мужчина пострадал от удара дрона ВСУ по трассе в Белгородской области
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Украинская армия нанесла удар по трассе Томаровка — Красная Яруга в Белгородской области с помощью FPV-дрона. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На трассе Томаровка — Красная Яруга от удара FPV-дрона ранен мужчина. Попутным транспортом пострадавший доставлен в Ракитянскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги», — сообщил глава области.

Также беспилотники ВСУ атаковали село Никольское, хутор Леоновка и село Казинка. В последнем дрон повредил ЛЭП, из-за чего без света остались Гладково, Посохово, Тулянка, Казинка и Аркатово. Кроме того, под удары БПЛА попали села Кукуевка и Двулучное, а также хутор Барилов.

По словам Гладкова, в результате атак повреждения получили несколько автомобилей и частных домов, а также гараж.

Как сообщило ранее Минобороны РФ, за время пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины зафиксировано 4,9 тысячи нарушений. По данным ведомства, ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием дронов по российским позициям, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

Ранее военкор рассказал, как удачливый боец ВС РФ выжил после удара дрона ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами