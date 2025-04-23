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В результате атаки БПЛА в Татарстане никто не пострадал

Нуриев: пострадавших в результате атаки БПЛА на Елабужский район Татарстана нет
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В результате атаки БПЛА на территории Елабужского района Татарстана никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Рустем Нуриев.

Он отметил, что 23 апреля над территорией Елабужского района средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники.

«Специалисты экстренных служб на месте. Ведется вся необходимая работа. Пострадавших нет», — написал Нуриев.

23 апреля SHOT сообщил, что жители города Елабуга сообщили об уничтожении нескольких беспилотных летательных аппаратов над городом. Отмечалось, что могло быть сбито четыре беспилотных летательных аппарата. По данным SHOT, атака велась при помощи БПЛА UJ-22 Airbone.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что в аэропорту Нижнекамска были введены временные ограничения на выпуск и прием самолетов. По его словам, временные ограничения вводились с 12:10 (мск).

До этого Кореняко сообщал, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты.

По его словам, меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Также Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов, совершавших рейсы в Казань.

Ранее ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.

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