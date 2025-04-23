В Брянской области ранен мирный житель после налета дронов ВСУ

В Брянской области ранен мирный житель после налета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале пишет губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали гражданский микроавтобус АПХ «Мираторг» в деревне Подлесные Новоселки Севского района. К сожалению, водитель получил осколочные ранения. Пострадавший оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

Он также пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Также ВСУ атаковали детский сад и магазин в Брянской области при помощи дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.