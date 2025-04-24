Шойгу заявил, что завершается зачистка Курской области от ВСУ

Шойгу: в ближайшее время вся территория Курской области будет зачищена

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил в интервью ТАСС, что зачистка курского приграничья от сил противника находится на завершающей стадии.

Он отметил, что операция «Поток» с использованием участка стратегического газопровода Уренгой — Помары — Ужгород уже попала в историю военной науки.

«По оценкам военного командования, в ближайшее время вся территория Курской области будет зачищена», — сказал чиновник.

Он добавил, что успехи ВС РФ в зоне СВО оказывают наибольшее влияние на формирование международной обстановки и внутрироссийскую ситуацию.

«В настоящее время российские войска ведут активные наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения, освобождают новые населенные пункты. Ситуация ежедневно меняется в нашу пользу», — заявил Шойгу.

Он также призвал «по горячим следам задокументировать преступления» украинской стороны.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее был назван единственный населенный пункт в Курской области, где остались ВСУ.