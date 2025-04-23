Назван единственный населенный пункт в Курской области, где остались ВСУ

Горналь остался последним населенным пунктом в Курской области, в котором могут еще находиться бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир батальона с позывным «Космос» на видео, опубликованном Минобороны РФ, пишет ТАСС.

«Продвигаемся в сторону последнего населенного пункта, в котором может быть еще противник — это Горналь. Сейчас занимаемся зачисткой до границы полностью нашей территории», — поделился подробностями «Космос».

Он назвал своеобразной тактику украинских военных, которые остались в Курской области. По словам «Космоса» кто-то убегает, а кто-то остается в регионе, чтобы сдержать продвижение Вооруженных сил России. Есть те, кого эвакуируют как «особо ценных сотрудников».

Российский военный отметил, что всех, кто пытается удержаться на территории, они уничтожают.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что всех, кто совершал преступления в Курской области, ждет возмездие. В частности, глава государства упомянул ракетную атаку по Сумам. Он отметил, что в результате этого удара были уничтожены украинцы, причастные к преступлениям в приграничье, в том числе в Курской области.

Ранее сообщалось, что была уничтожена группировка ВСУ, удерживавшая Горнальский монастырь.