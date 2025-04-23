В Тульской области снова объявили опасность атаки беспилотников

В Тульской области снова объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом написал глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Тульской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА»‎, — говорится в сообщении.

Губернатор также попросил жителей сохранять спокойствие и напомнил единый номер вызова экстренных служб.

В прошлый раз опасность атаки дронов в регионе объявляли ночью 23 апреля.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что удары украинских беспилотников уничтожили 31 дом в двух районах региона. В тот же день сообщалось, что Вооруженные силы Украины впервые атаковали Кабардино-Балкарию, для этого они использовали беспилотный летательный аппарат FP-1.

21 апреля стало известно, что над территорией Белгородской области сбито два украинских беспилотных летательных аппарата. В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия нанесла удар по трассе Томаровка — Красная Яруга с помощью FPV-дрона.

Ранее военкор рассказал, как удачливый боец ВС РФ выжил после удара дрона ВСУ.