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В Брянской области из-за атак ВСУ сгорел 31 дом

Богомаз: 31 дом сгорел в двух районах Брянской области в результате атак ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

Удары украинских беспилотников уничтожили 31 дом в двух районах Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористических атак в Климовском районе сгорели 29 домов. В селе Хоромное — 25 домов и магазин. В селе Брахлов — два дома, повреждено здание детского сада. В селе Сушаны — два дома. В селе Грудская Севского района сгорели два дома», — рассказал глава области.

По его словам, в результате случившегося никто не пострадал.

21 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, позднее над территорией региона была объявлена ракетная тревога.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что бойцы «Днепра» оборудовали пункты наблюдения для уничтожения БПЛА.

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Атаки БПЛА на Россию
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