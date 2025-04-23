В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Тульской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он призвал население сохранять спокойствие и напомнил единый номер вызова экстренных служб.

22 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что удары украинских беспилотников уничтожили 31 дом в двух районах региона.

В тот же день сообщалось, что Вооруженные силы Украины впервые атаковали Кабардино-Балкарию, для этого они использовали беспилотный летательный аппарат FP-1.

21 апреля сообщалось, что над территорией Белгородской области сбито два украинских беспилотных летательных аппарата.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия нанесла удар по трассе Томаровка — Красная Яруга с помощью FPV-дрона.

Ранее военкор рассказал, как удачливый боец ВС РФ выжил после удара дрона ВСУ.