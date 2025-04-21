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Над Белгородской областью уничтожили два украинских БПЛА

Минобороны: средства ПВО сбили в Белгородской области два дрона самолетного типа
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Inna Varenytsia/Reuters

Над территорией Белгородской области сбито два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал министерства обороны Российской Федерации.

Вечером 21 апреля, с 20:55 до 21:10 мск дежурные средства ПВО уничтожили над регионом два БПЛА самолетного типа.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия нанесла удар по трассе Томаровка — Красная Яруга с помощью FPV-дрона, в результате чего пострадал один человек. Также беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Никольское, хутор Леоновка и село Казинка.

По данным министерства обороны РФ, за время пасхального перемирия со стороны ВСУ зафиксировано 4,9 тысячи нарушений. Украинские войска продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием дронов по российским позициям, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

Ранее военкор рассказал, как удачливый боец ВС РФ выжил после удара дрона ВСУ.

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