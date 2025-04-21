Военкор рассказал, как удачливый боец ВС РФ выжил после удара дрона ВСУ

Боец Вооруженных сил России пережил удар украинского беспилотника благодаря счастливому стечению обстоятельств. Кадрами чудесного спасения в своем Telegram-канале поделился военкор Чингис Дамбиев.

«Нашему бойцу очень сильно повезло. Вражеский FPV-дрон не сработал после удара», — написал журналист.

Судя по видео, БПЛА сбросил под ноги российскому солдату боеприпас, однако он не разорвался, а просто отскочил от земли. Боец же, отпрыгнувший во время удара, после этого встал на ноги и спокойно пошел дальше.

До этого сообщалось, что ВСУ атаковали группу мирных жителей при эвакуации из Гуево Курской области. Отмечается, что атака происходила с использованием тяжелых беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов.

Кроме того, украинские военные пытались дистанционного заминировать пути при помощи тяжелых беспилотников. Их сбили.

21 апреля Минобороны РФ сообщило, что за сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 104 украинских беспилотника.

Ранее сообщалось, что операторы БПЛА обнаружили неожиданную надпись на огороде в Запорожской области.