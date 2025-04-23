В Орловской области объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Орловской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении.

Помимо этого, в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА. Губернатор региона Александр Гусев отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уже переведены в режим готовности.

Также опасность атаки беспилотников объявлена в Тульской области. Губернатор региона Дмитрий Миляев призвал жителей сохранять спокойствие.

Несколькими часами ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали Кабардино-Балкарию. По его данным, для этого украинские войска использовали беспилотник FP-1.

Накануне украинские вооруженные силы нанесли удар по Горловке в ДНР. В управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины отметили, что при атаке использовался беспилотник-камикадзе.

Ранее российские войска за сутки уничтожили почти 100 украинских беспилотников.