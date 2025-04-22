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Российские войска за сутки уничтожили почти 100 украинских беспилотников

Российские войска за сутки уничтожили 99 украинских беспилотников
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 99 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, украинские войска лишились трех управляемых авиационных бомб JDAM и реактивного снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

Также Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки нанесли удары по местам скопления личного состава и техники украинских формирований и иностранных наемников в 141 районе.

Кроме того, в министерстве обороны РФ рассказали, что военнослужащие страны взяли под контроль поселок Сухая Балка в Донецкой народной республике (ДНР). В сражениях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Юг».

Бойцы этой же группировки в течение суток нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Северск, Новооленовка, Васюковка, Заря, Часов Яр, Ульяновка и Новая Полтавка в ДНР. При этом потери украинских формирований составили до 300 солдат, один танк и пять боевых бронированных машин.

Ранее российские подразделения возобновили активные бои за город Волчанск в Харьковской области.

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