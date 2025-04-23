В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал глава региона.

Несколькими часами ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали Кабардино-Балкарию. По его данным, для этого украинские войска использовали беспилотник FP-1.

До этого украинский беспилотник атаковал Кременской мастерской участок энергосетей в Луганской народной республике, в результате чего был ранен механик. В правительстве региона указали, что мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

Ранее в Брянской области из-за атак ВСУ сгорел 31 дом.