Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Гусев: опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области
close
Inna Varenytsia/Reuters

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал глава региона.

Несколькими часами ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали Кабардино-Балкарию. По его данным, для этого украинские войска использовали беспилотник FP-1.

До этого украинский беспилотник атаковал Кременской мастерской участок энергосетей в Луганской народной республике, в результате чего был ранен механик. В правительстве региона указали, что мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

Ранее в Брянской области из-за атак ВСУ сгорел 31 дом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами