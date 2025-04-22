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ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе

Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинские вооруженные силы нанесли удар по Горловке в ДНР с использованием беспилотника-камикадзе. Об этом сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

По данным управления, украинские вооруженные формирования осуществили атаку в 23:20 по местному времени, применив ударный беспилотный летательный аппарат в Калининском районе Горловки.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находится крупный химический концерн «Стирол» и шахты, обеспечивавшие регион углем. До начала боевых действий на Донбассе численность населения Горловки превышала 250 тысяч человек, что делало ее одним из самых больших городов ДНР.

20 апреля ВСУ пять раз обстреляли Горловку при помощи кассетных снарядов, несмотря на объявленное пасхальное перемирие.

В начале апреля Донецк массово атаковали ударные дроны ВСУ. Отмечается, что атаке подверглись Макеевка и Донецк.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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