Путин высоко оценил действия одной из десантно-штурмовых дивизий ВС РФ в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что практически каждый день слышит об успехах 76-й десантно-штурмовой дивизии Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет ТАСС.

«Практически каждый день я слышу о 76-й дивизии. Сделали то-то, прошли так-то, столько-то, сделали вот так, так, обошли это, штурмовали это... Это о чем говорит? О том, что они воюют достойно, дерзко, результативно и героически», — сказал лидер страны на встрече с главами муниципалитетов.

Также на мероприятии Путин призвал называть именами героев СВО улицы и школы российских городов. По его словам, память о павших бойцах является самым главным оружием, которое может обеспечить будущее России.

Помимо этого, в ходе встречи глава государства заявил, что ветераны СВО являются элитой России, которой «не страшно передать в руки» страну. При этом Путин подчеркнул, что никто не сомневается в том, что победа будет за страной.

15 апреля телеканал CNN сообщил, что Путин верит в возможность одержать этим летом «ощутимую победу» в конфликте на Украине, которая изменит динамику переговоров. По мнению авторов, речь может идти о наступлении на Сумы, которое должно втянуть Вооруженные силы Украины в боевые действия на новом направлении, а также продвижении в районе Запорожья.

Ранее Путина назвал большим испытанием участие в СВО.