Президент России Владимир Путин верит, что летом сможет одержать «ощутимую победу» в конфликте на Украине, которая изменит динамику переговоров по урегулированию конфликта. Об этом пишет телеканал CNN.

По мнению авторов, речь может идти о наступлении на Сумы, которое должно втянуть ВСУ в боевые действия на новом направлении, а также продвижении в районе Запорожья. Россия делает ставку на победу и не заинтересована в простом замораживании конфликта, поскольку ситуация складывается в ее пользу, отмечается в материале.

В материале также отмечается, что президент России якобы понимает, «что Трамп в конечном счете беззуб и не будет эффективно наказывать его за отказ от разрядки».

До этого сообщалось, что вооруженные силы России продвигаются на Украине и заставляют ВСУ отступать, используя тактику Красной армии и современные технологии. Как следует из текста, ВС РФ опираются на беспилотники для обнаружения целей и мощь бомб и артиллерии, чтобы прокладывать путь пехоте.

Ранее СМИ назвали вероятный вариант «раздела» Украины с правительством Зеленского во Львове.