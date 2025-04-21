ВСУ попытались атаковать Крым беспилотниками

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение беспилотников велось с 20:00 до 20:40 по московскому времени.

До объявления пасхального перемирия российские средства ПВО уничтожили три управляемых авиационных бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 88 беспилотников.

19 апреля на встрече с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлилось до 00:00 21 апреля — суммарно 30 часов.

Согласно заявлению Минобороны РФ, все группировки войск строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занятых позициях. Однако, как уточнили в ведомстве, украинские формирования за время перемирия предприняли 444 обстрела, 900 ударов БПЛА и атаковали позиции в Донецкой народной республике, а также приграничные регионы России.

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