Режим пасхального перемирия, действовавший в зоне СВО с 19 по 21 апреля, завершился. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС, отметив, что Владимир Путин не давал команд на его продление.

Перемирие было объявлено 19 апреля по инициативе президента России. Согласно заявлению Минобороны РФ, все группировки войск строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занятых позициях. Однако, как уточнили в ведомстве, украинские формирования за время перемирия предприняли 444 обстрела, 900 ударов БПЛА и атаковали позиции в ДНР, а также приграничные регионы России.

«Российские войска были готовы отразить любые провокации. Киев, нарушив предыдущие договоренности, вновь показал неготовность к диалогу», — подчеркнули в Минобороны.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Госдепа США о возможном продлении режима прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи, заявила, что украинская сторона нарушала пасхальное перемирие, используя для ударов американские HIMARS.

Ранее Владимир Зеленский заявил об отсутствии воздушных тревог на Украине и сделал предложение России.