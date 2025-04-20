Российские военные уничтожили три американские авиабомбы ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны до объявления пасхального перемирия уничтожили три управляемых авиационных бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 88 беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В сводке оборонного ведомства также говорилось, что российские бойцы группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР) до начала действия пасхального перемирия.

В ходе боя противник потерял порядка 245 солдат, а также танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины «Козак», пять автомобилей и другое оружие.

19 апреля на встрече с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлится до 00:00 21 апреля.

Ранее появились подробности атаки на Донецк в пасхальное перемирие.