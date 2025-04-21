Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны отчитались о действиях ВС РФ после окончания пасхального перемирия

Минобороны: ВС РФ после перемирия ударили по военному аэродрому и складам ВСУ
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская авиация, беспилотники и артиллерия после окончания срока действия пасхального перемирия ударили по инфраструктуре украинского военного аэродрома, а также по складам боеприпасов и БПЛА. Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, военные Вооруженных сил (ВС) России ударили по пунктам временной дислокации украинских бойцов в 74 районах. В ведомстве добавили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 104 вражеских беспилотника самолетного типа.

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, действовало с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля — суммарно 30 часов.

Украинский президент Владимир Зеленский сначала резко отреагировал на предложение Путина, однако позже изменил мнение. Он не только пообещал ввести «зеркальные» меры, но и призвал российского лидера продлить режим прекращения огня на 30 дней.

Вечером 20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не давал команд по продлению пасхального перемирия. В полночь его действие истекло.

Ранее Минобороны заявило о нарушении пасхального перемирия со стороны ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами