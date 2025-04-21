В Минобороны отчитались о действиях ВС РФ после окончания пасхального перемирия

Минобороны: ВС РФ после перемирия ударили по военному аэродрому и складам ВСУ

Российская авиация, беспилотники и артиллерия после окончания срока действия пасхального перемирия ударили по инфраструктуре украинского военного аэродрома, а также по складам боеприпасов и БПЛА. Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, военные Вооруженных сил (ВС) России ударили по пунктам временной дислокации украинских бойцов в 74 районах. В ведомстве добавили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 104 вражеских беспилотника самолетного типа.

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, действовало с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля — суммарно 30 часов.

Украинский президент Владимир Зеленский сначала резко отреагировал на предложение Путина, однако позже изменил мнение. Он не только пообещал ввести «зеркальные» меры, но и призвал российского лидера продлить режим прекращения огня на 30 дней.

Вечером 20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не давал команд по продлению пасхального перемирия. В полночь его действие истекло.

Ранее Минобороны заявило о нарушении пасхального перемирия со стороны ВСУ.