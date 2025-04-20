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Песков ответил, будет ли Путин продлевать пасхальное перемирие

Песков: Путин не давал команд по продлению пасхального перемирия
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пасхальное перемирие истечет в ближайшую полночь, команд по его продлению не поступало. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О перемирии Путин объявил в субботу, оно действует в период с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.

«Иных команд не было», — ответил Песков на вопрос, будет ли продлено перемирие.

В период действия пасхального перемирия, которое продлится суммарно 30 часов, Путин запретил любые боевые действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Также он распорядился осуществлять контроль за действиями украинских военных, которые могут нарушить мораторий на удары, и оперативно отражать атаки ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала резко отреагировал на идею Владимира Путина о перемирии в период празднования Пасхи, однако потом изменил свое мнение. Он пообещал ввести «зеркальные» меры и предложил продлить перемирие на 30 дней. Зеленский считает, что этот срок может стать реальным шансом для РФ и Украины вернуть доверие друг к другу и установить мир.

Ранее в Минобороны отчитались о соблюдении пасхального перемирия.

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