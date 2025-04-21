Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где идут самые активные боевые действия в ДНР

Пушилин: ВС РФ за неделю улучшили позиции у Нового в ДНР
close
Александр Сухов/РИА Новости

ВС РФ за неделю улучшили позиции у Нового в ДНР. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА Новости.

«Мы видим, что там основная деятельность развернулась в районе населенного пункта Новая. Но тем не менее мы видим опять же продвижение и там, и улучшение позиций Вооруженных сил Российской Федерации», — рассказал он.

До этого ВС РФ освободили населенный пункт Новомихайловка в ДНР.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ нанесли поражение формированиями бригад территориальной обороны и национальной гвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Купянск, Смородьковка, Ивановка в Харьковской области, а также в Кировске и Ямполе в ДНР.

19 апреля на встрече с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлилось до 00:00 21 апреля.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Шевченко в ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами