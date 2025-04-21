Стало известно, где идут самые активные боевые действия в ДНР

Пушилин: ВС РФ за неделю улучшили позиции у Нового в ДНР

ВС РФ за неделю улучшили позиции у Нового в ДНР. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА Новости.

«Мы видим, что там основная деятельность развернулась в районе населенного пункта Новая. Но тем не менее мы видим опять же продвижение и там, и улучшение позиций Вооруженных сил Российской Федерации», — рассказал он.

До этого ВС РФ освободили населенный пункт Новомихайловка в ДНР.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ нанесли поражение формированиями бригад территориальной обороны и национальной гвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Купянск, Смородьковка, Ивановка в Харьковской области, а также в Кировске и Ямполе в ДНР.

19 апреля на встрече с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлилось до 00:00 21 апреля.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Шевченко в ДНР.