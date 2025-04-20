Российские военные освободили населенный пункт в ДНР

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР) до начала действия пасхального перемирия. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ нанесли поражение формированиями бригад территориальной обороны и национальной гвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Купянск, Смородьковка, Ивановка в Харьковской области, а также в Кировске и Ямполе в ДНР.

«Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины «Козак», пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные уничтожили три склада боеприпасов противника.

19 апреля на встрече с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлится до 00:00 21 апреля.

Ранее в Госдуме отреагировали на попытки срыва пасхального перемирия Украиной.