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Российские военные освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

Минобороны РФ: группировка войск «Юг» освободила Шевченко в ДНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, к освобождению населенного пункта привели решительные действия российских солдат.

Как отмечает военный эксперт Борис Рожин, речь идет о селе Шевченко, которое находится к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). В марте ВСУ предпринимали серьезные контратаки, стремясь полностью выбить войска РФ из населенного пункта, отмечает он в своем Telegram-канале. Однако сначала противник был остановлен, а потом — отброшен, заключил эксперт.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие при штурме села Преображенка в ДНР использовали антидроновые одеяла, чтобы скрытно подойти к населенному пункту. Из заявления МО следует, что подразделения Вооруженных сил РФ начали свое продвижение к селу с закрепления на основной трассе снабжения.

Ранее стало известно о бегстве офицеров ВСУ из Угледара за день до штурма.

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