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ВСУ обстреляли Белгородскую область на фоне пасхального перемирия

Гладков: ВСУ выпустили по Краснояружскому району 90 снарядов
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали Краснояружский район Белгородской области 90 снарядами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков.

«В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье выпущено 90 боеприпасов в ходе 16 обстрелов и совершены атаки 24 беспилотников», — написал он.

В этот же день Гладков сообщал, что два ребенка и женщина пострадали в селе Нечаевка в результате атаки дронов ВСУ.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно будет действовать в период с 18:00 19 апреля до 21 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала резко отреагировал на идею Владимира Путина о перемирии в период празднования Пасхи, однако потом изменил свое мнение. Он пообещал ввести «зеркальные» меры и предложил продлить перемирие на 30 дней.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.

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