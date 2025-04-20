Два ребенка пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Гладков: в белгородской Нечаевке при атаке дрона пострадали два ребенка и женщина

Два ребенка и женщина пострадали в белгородском селе Нечаевка в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе в селе Нечаевка от атаки FPV-дрона пострадали два ребенка и женщина», — написал он.

По словам главы приграничного региона, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

До этого Гладков рассказал, что ВСУ за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Белгородской области, по территории Краснояружского района выпущено 90 боеприпасов. В атаках на различные муниципалитеты также были использованы 78 беспилотников. Из-за атак украинской стороны жители одной из улиц села Мокрая Орловка остаются без света.

18 апреля мужчина был ранен в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом.

Ранее дрон ВСУ атаковал бойцов самообороны в Белгородской области.