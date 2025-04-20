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Появились подробности атаки на Донецк в пасхальное перемирие

РИА Новости: не менее трех взрывов произошло в Донецке 20 апреля
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Alexander Ermochenko/Reuters

Во время перемирия в Пасху в Донецке произошло не менее трех взрывов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По его словам, хлопки были слышны после 9:00. Сейчас, отметил корреспондент, наблюдается задымление в одном из районов города.

На место происшествия выехали пожарные и медицинские работники.

20 апреля в оперативных службах сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром нанесли удар по Донецку. До этого управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщило, что ВСУ два раза за сутки атаковали населенные пункты Донецкой народной республики.

19 апреля на встрече с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлится до 00:00 21 апреля.

Ранее в ООН прокомментировали пасхальное перемирие на Украине.

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