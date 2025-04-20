ВСУ два раза за сутки атаковали территорию ДНР, два мирных жителя пострадали

Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза за сутки атаковали населенные пункты Донецкой народной республики. Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

«Два факта атак вооруженных формирований Украины. Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ВСУ выпустили четыре единицы различных боеприпасов на Горловском направлении, нарушив пасхальное перемирие.

Незадолго до этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с начала пасхального перемирия Вооруженные силы Украины несколько раз атаковали Херсонскую область. По словам главы региона, на ряде участков при этом стоит тишина и обстрелы не ведутся, что означает, что даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к миру.

19 апреля на встрече с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлится до 00:00 21 апреля.

Ранее в ООН прокомментировали пасхальное перемирие на Украине.