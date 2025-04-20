Украинские войска в перемирие нанесли удар по Донецку

ТАСС: ВСУ нанесли удар по Донецку во время пасхального перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 20 апреля нанесли удар по Донецку. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Уточняется, что попадание зафиксировали в районе Элеваторной улицы в Буденновском районе города.

«В районе Элеваторной прилет. Уточняются подробности, из чего били», — отметили в оперативных службах.

До этого управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщило, что ВСУ два раза за сутки атаковали населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР).

Незадолго до этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с начала пасхального перемирия ВСУ несколько раз атаковали регион. По словам главы области, на ряде участков при этом стоит тишина и обстрелы не ведутся, что означает, что даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к перемирию.

19 апреля на встрече с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлится до 00:00 21 апреля.

Ранее в ООН прокомментировали пасхальное перемирие на Украине.