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В ООН прокомментировали пасхальное перемирие на Украине

Дюжаррик: ООН приняла к сведению пасхальное перемирие на Украине
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Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Организация Объединенных Наций (ООН) приняла к сведению объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие на Украине. Об этом заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Мы последовательно призываем к длительному прекращению огня в Украине и вновь заявляем о нашей поддержке значимых усилий по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира», — сказал представитель генсека.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. Согласно предложению главы государства, российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Российский лидер, объявляя пасхальное перемирие, сообщил, что РФ исходит из того, что Украина последует примеру и остановит боевые действия. При этом глава государства подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны ВСУ.

Ранее Сальдо обвинил ВСУ в нарушении пасхального перемирия в Херсонской области.

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