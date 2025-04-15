Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо количество курян, оставшихся без света после атаки дронов ВСУ

Россети Центр: около 1 тыс. курян остались без электроснабжения после атаки БПЛА
close
Правительство Курской области

Порядка тысячи человек остались без света в Железнодорожном округе Курска из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Центр», передает ТАСС.

«Ночью 15 апреля в Курской области в результате массированной атаки БПЛА порядка 1 тыс. бытовых потребителей остались без электроснабжения в Железнодорожном округе Курска», — говорится в сообщении.

По данным компании, специалисты работают над устранением нарушений электроснабжения.

15 апреля министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи в небе над Курской областью были перехвачены и уничтожены 109 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказали в оперативном штабе региона, Курск подвергся массированной атаке. В результате ударов с применением БПЛА в городе пострадали 10 человек.

Позже посол по особым поручениям российского министерства иностранных дел Родион Мирошник назвал случившиеся циничным действием, демонстрирующим истинные цели нацистского режима президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее на территории Курской области обнаружили 200-килограммовый беспилотник ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами