Россети Центр: около 1 тыс. курян остались без электроснабжения после атаки БПЛА

Порядка тысячи человек остались без света в Железнодорожном округе Курска из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Центр», передает ТАСС.

«Ночью 15 апреля в Курской области в результате массированной атаки БПЛА порядка 1 тыс. бытовых потребителей остались без электроснабжения в Железнодорожном округе Курска», — говорится в сообщении.

По данным компании, специалисты работают над устранением нарушений электроснабжения.

15 апреля министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи в небе над Курской областью были перехвачены и уничтожены 109 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказали в оперативном штабе региона, Курск подвергся массированной атаке. В результате ударов с применением БПЛА в городе пострадали 10 человек.

Позже посол по особым поручениям российского министерства иностранных дел Родион Мирошник назвал случившиеся циничным действием, демонстрирующим истинные цели нацистского режима президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее на территории Курской области обнаружили 200-килограммовый беспилотник ВСУ.