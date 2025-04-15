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В МИД РФ прокомментировали ночные удары ВСУ по Курской области

Мирошник: удар по Курску показал истинные цели нацистского режима Зеленского
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Массированный удар беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курску — это циничное действие, демонстрирующее истинные цели нацистского режима Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям российского министерства иностранных дел Родион Мирошник.

«Сейчас спасатели отселяют жителей из трех многоэтажных домов, получивших наибольшее число повреждений. На фоне речей о стремлении к миру — это циничное действие, демонстрирующее истинные цели и намерения нацистского режима Зеленского», — написал он.

15 апреля министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи в небе над Курской областью были перехвачены и уничтожены 109 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказали в оперативном штабе региона, Курск подвергся массированной атаке дронов. В результате ударов с применением БПЛА в городе пострадали 10 человек, одного из них — 85-летнюю пенсионерку — спасти не удалось.

В нескольких жилых домах произошли возгорания. Кроме того, повреждения получил гараж и находившиеся в нем 11 машин скорой помощи. Несмотря на это, Курская областная станция скорой медицинской помощи продолжает работать и направлять врачей на вызовы.

Ранее на территории Курской области обнаружили 200-килограммовый беспилотник ВСУ.

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