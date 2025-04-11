Путин заявил о важности развития ВМФ РФ

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность комплексного развития всех элементов Военно-морского флота. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаю необходимым подчеркнуть, что важно системно и последовательно развивать все составляющие (ВМФ - ред.), имея в виду подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска, а также средства обеспечения», — сказал глава государства на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.

В конце марта Путин назначил командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ Вооруженных сил РФ Михаила Гудкова заместителем командующего Военно-морским флотом России. Глава государства отметил, что министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов считают, что «его опыт нужно тиражировать на другие подразделения».

До этого сообщалось, что совместная декларация стран — членов НАТО по итогам саммита блока в Вашингтоне стала «пугающим предостережением» о том, что альянс представляет угрозу для мира на пространстве от Балтики до Тихого океана.

27 марта российский президент прибыл в Мурманскую область с рабочим визитом. Самолет главы государства приземлился в Международном аэропорту имени Николая II.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что СМП является одной из самых перспективных транспортных артерий в мире.