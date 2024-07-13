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Аналитик увидел угрозу НАТО всему миру

Квятковски: саммит НАТО подтвердил угрозу блока миру от Балтики до Тихого океана

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Yves Herman/Reuters

Совместная декларация стран — членов НАТО по итогам саммита блока в Вашингтоне стала «пугающим предостережением» о том, что альянс представляет угрозу для мира на пространстве от Балтики до Тихого океана. Об этом заявил в интервью РИА Новости бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски.

По ее словам, в прежние времена формулировки, представленные в этой декларации, рассматривались бы как «объявление войны».

Эксперт считает, что Североатлантический альянс не видит пределов своим территориальным амбициям и при наличии желаемого США финансирования существует как угроза миру.

Квятковски добавила, что России и Китаю следует внимательно вчитаться в итоговый документ и «разоблачать его лицемерие».

Аналитик назвала декларацию «документом алчной и высокомерной глобальной войны». Она также напомнила, что с момента своего образования НАТО не выиграло ни одной войны, в которой участвовало, включая те, которые напрямую начало.

9-11 июля в Вашингтоне проходила встреча стран — членов НАТО. Трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» было посвящено 75-й годовщине образования альянса. В саммите приняли участие лидеры 32 государств — членов блока, включая недавно вступивших в альянс Швецию и Финляндию.

В итоговой декларации НАТО объявило Россию «самой значительной» угрозой безопасности для альянса. Угроза, которую РФ якобы представляет для военного блока, сохранится в долгосрочной перспективе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал прошедший саммит позором. По его словам, это мероприятие не только не внесло в мировую повестку «каплю здравого смысла», но более того, лишь усугубило напряженность.

Ранее в США назвали условие для переговоров с Россией.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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