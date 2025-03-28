Путин назначил заместителя командующего ВМФ России

Президент РФ Владимир Путин назначил командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ Вооруженных сил РФ Михаила Гудкова заместителем командующего Военно-морским флотом России. Об этом пишет ТАСС.

Обращаясь к Гудкову, глава государства отметил, что министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов считают, что «ваш опыт нужно тиражировать на другие подразделения».

«Мной принято решение перевести вас на другую должность, повысить уровень вашей ответственности. Вы назначаетесь заместителем командующего Военно-морскими силами Российской Федерации», — сказал Путин.

28 марта на встрече с моряками подлодки «Архангельск» президент заявил, что российскую гиперзвуковую ракету «Циркон», носителем которого стал спущенный на воду атомный подводный крейсер «Пермь», можно отнести к оружию стратегического значения «с учетом мощи этого оружия, точности, скорости движения к цели».

27 марта российский президент прибыл в Мурманскую область с рабочим визитом. Самолет главы государства приземлился в Международном аэропорту имени Николая II. Накануне в Мурманске стартовал Международный арктический форум, посвященный 500-й годовщине с момента открытия Северного морского пути.

Ранее Белоусов заявил о поступлении новейших подводных крейсеров на вооружение РФ.