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В Кремле анонсировали совещание Путина по развитию ВМФ

Песков: Путин проведет совещание по вопросам развития ВМФ РФ
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу, 11 апреля, совещание по вопросам развития Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Будет совещание по вопросам развития Военно-морского флота Российской Федерации, чрезвычайно важного для нас», — сказал представитель Кремля.

В конце марта Путин назначил командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ Вооруженных сил РФ Михаила Гудкова заместителем командующего Военно-морским флотом России. Глава государства отметил, что министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов считают, что «его опыт нужно тиражировать на другие подразделения».

До этого президент России сообщил, что на Кольском полуострове базируется Северный флот РФ, являющийся самым мощным. Путин отметил, что моряки обеспечивают полную безопасность арктических рубежей страны.

Ранее Путин рассказал о современном вооружении в ВМФ РФ.

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