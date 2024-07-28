Путин рассказал о современном вооружении в ВМФ РФ

Президент России Владимир Путин, принимая Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, заявил, что современные вооружения постоянно пополняют российский флот. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это (современные вооружения. — «Газета.Ru») крайне необходимо для управления современными кораблями и вооружениями, которые постоянно пополняют наш флот», — поделился президент.

28 июля российский президент Владимир Путин прибыл на парад Военно-морского флота (ВМФ) РФ, который проходит в Санкт-Петербурге. Парад будет состоять из двух частей — морской и наземной. Всего в мероприятии примут участие 20 надводных кораблей и катеров, четыре парусных судна, а также одна подводная лодка.

После завершения морской части пройдет торжественный марш парадных расчетов военных и воспитанников довузовских учреждений ВМФ РФ. Также ожидается, что вечером в Санкт-Петербурге состоится салют.

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