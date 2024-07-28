Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о современном вооружении в ВМФ РФ

Путин: современные вооружения постоянно пополняют российский флот

close
100%
Татьяна Меель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, принимая Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, заявил, что современные вооружения постоянно пополняют российский флот. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это (современные вооружения. — «Газета.Ru») крайне необходимо для управления современными кораблями и вооружениями, которые постоянно пополняют наш флот», — поделился президент.

28 июля российский президент Владимир Путин прибыл на парад Военно-морского флота (ВМФ) РФ, который проходит в Санкт-Петербурге. Парад будет состоять из двух частей — морской и наземной. Всего в мероприятии примут участие 20 надводных кораблей и катеров, четыре парусных судна, а также одна подводная лодка.

После завершения морской части пройдет торжественный марш парадных расчетов военных и воспитанников довузовских учреждений ВМФ РФ. Также ожидается, что вечером в Санкт-Петербурге состоится салют.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами