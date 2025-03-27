Президент России Владимир Путин назвал Северный флот РФ самым мощным. Его слова передает РИА Новости.

«На Кольском полуострове базируется наш самый мощный Северный флот, обеспечивающий безопасность арктических рубежей России», — сказал Путин во время рабочей поездки в Мурманск.

Глава государства собрал совещание по вопросу развития арктической зоны.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что России и США необходимо сотрудничать в Арктике. Он отметил, что Москва и Вашингтон должны найти общую почву для обеспечения стабильности, разработки ресурсов и защиты окружающей среды.

27 февраля агентство Bloomberg писало, что США и Россия ведут предварительные переговоры о совместных проектах в Арктике, включая разработку природных ресурсов и развитие транспортных коридоров. Журналисты утверждают, что стороны рассматривают возможность совместной эксплуатации месторождений нефти, газа и редкоземельных металлов, а также использование Северного морского пути для сокращения логистических цепочек между континентами.

Ранее в МИД раскрыли суть отношений между РФ и Китаем в вопросе Арктики.