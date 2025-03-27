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Путин назвал Северный флот РФ самым мощным

Путин: наш Северный флот самый мощный
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал Северный флот РФ самым мощным. Его слова передает РИА Новости.

«На Кольском полуострове базируется наш самый мощный Северный флот, обеспечивающий безопасность арктических рубежей России», — сказал Путин во время рабочей поездки в Мурманск.

Глава государства собрал совещание по вопросу развития арктической зоны.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что России и США необходимо сотрудничать в Арктике. Он отметил, что Москва и Вашингтон должны найти общую почву для обеспечения стабильности, разработки ресурсов и защиты окружающей среды.

27 февраля агентство Bloomberg писало, что США и Россия ведут предварительные переговоры о совместных проектах в Арктике, включая разработку природных ресурсов и развитие транспортных коридоров. Журналисты утверждают, что стороны рассматривают возможность совместной эксплуатации месторождений нефти, газа и редкоземельных металлов, а также использование Северного морского пути для сокращения логистических цепочек между континентами.

Ранее в МИД раскрыли суть отношений между РФ и Китаем в вопросе Арктики.

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