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СМИ: российской армии в Гуево противостояли элитные подразделения ВСУ

ТАСС: в Гуево российским военным противостояли элитные подразделения ВСУ

В селе Гуево Курской области российским военным противостояли элитные подразделения украинской армии — Силы специальных операций (ССО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Нашим военным здесь противостояли элитные формирования: это и ССО, и сводные десантно-штурмовые подразделения», — отметил собеседник агентства.

По его данным, украинское командование пыталось сохранить контроль над населенным пунктом, несмотря на высокие потери среди личного состава ВСУ.

Незадолго до этого Минобороны РФ заявило об освобождении Гуево. Бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли флаг России в центре села, у церкви Рождества Богородицы.

Журналисты РИА Новости со ссылкой на неназванного офицера группировки войск «Север» писали, что российские бойцы зачистили каждое здание в населенном пункте в поисках военных Вооруженных сил Украины и растяжек. В некоторых домах солдаты ВС РФ находили прячущихся мирных жителей. При необходимости они оказывали гражданам помощь или вывозили их в безопасные места.

По данным ТАСС, сейчас под контролем ВСУ остаются лишь два населенных пункта в Курской области: хутор Олешня и село Горналь.

Ранее в администрации Курской области заявили о приближении полного разгрома украинских формирований.

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