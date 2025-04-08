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ВСУ удерживают два населенных пункта в Курской области

ТАСС: ВС РФ осталось освободить два населенных пункта в Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российским войскам осталось освободить два населенных пункта в Курской области — Олешню и Горналь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Теперь (после освобождения Гуева. — «Газета.Ru») остается освободить два населенных пункта - Горналь и Олешня, за них идут бои, наши бойцы выдавливают ВСУ», — поделился собеседник агентства.

До этого офицер группы войск «Север» сообщал, что российские военные проводят зачистку от ВСУ села Гуево Курской области.

Днем 8 апреля стало известно, что бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли флаг России в центре этого населенного пункта, у церкви Рождества Богородицы.

Как сообщили в Минобороны России, подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили от украинских военных село Гуево в Курской области, а также нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области технику НАТО на $2,7 млрд.

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