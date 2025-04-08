Хинштейн заявил о приближении окончательного разгрома ВСУ в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что час окончательного разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области становится все ближе.

«Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную Победу», — заявил он.

Свое заявление губернатор региона сделал на фоне сообщения Минобороны РФ об освобождении населенного пункта Гуево. Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили от украинских военных село и нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

Днем 8 апреля стало известно, что бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли флаг России в центре этого населенного пункта, у церкви Рождества Богородицы.

О том, что российские бойцы перешли в наступление в районе населенных пунктов в Курской области сообщил Telegram-канал «Северный ветер». По данным канала, бои за Гуево длились более 10 дней, и за это время ВСУ понесли «колоссальные потери».

Ранее стало известно о тайных тропах россиян в Курской области.