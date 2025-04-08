Российские военные освободили населенный пункт в Курской области

Российские военные освободили населенный пункт Гуево Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, оперативное освобождение территорий осуществляла группировка войск «Север». Помимо этого, военнослужащие нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

О том, что российские бойцы перешли в наступление в районе населенных пунктов в Курской области сообщил Telegram-канал «Северный ветер». По данным канала, бои за Гуево длились более 10 дней, и за это время ВСУ понесли «колоссальные потери».

8 апреля Telegram-канал «Архангел спецназа» писал, что ВС РФ совершили рывок в районе села Гуево в Курской области у границы с Украиной. Автор канала отметил, что российские военные смогли закрепиться на местности вокруг Гуево и теперь планируют двигаться дальше. Кроме того, поступает информация об успехе ВС РФ к северу от села Горналь.

Ранее стало известно о тайных тропах россиян в Курской области.