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Российские военные освободили населенный пункт в Курской области

Минобороны: группировка войск «Север» освободила Гуево в Курской области
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Российские военные освободили населенный пункт Гуево Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, оперативное освобождение территорий осуществляла группировка войск «Север». Помимо этого, военнослужащие нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

О том, что российские бойцы перешли в наступление в районе населенных пунктов в Курской области сообщил Telegram-канал «Северный ветер». По данным канала, бои за Гуево длились более 10 дней, и за это время ВСУ понесли «колоссальные потери».

8 апреля Telegram-канал «Архангел спецназа» писал, что ВС РФ совершили рывок в районе села Гуево в Курской области у границы с Украиной. Автор канала отметил, что российские военные смогли закрепиться на местности вокруг Гуево и теперь планируют двигаться дальше. Кроме того, поступает информация об успехе ВС РФ к северу от села Горналь.

Ранее стало известно о тайных тропах россиян в Курской области.

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