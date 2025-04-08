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Стало известно, как российские бойцы искали военных ВСУ в каждом доме в Гуево

РИА Новости: мотострелки ВС РФ зачистили каждое здание в Гуево
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие зачистили каждое здание в селе Гуево, расположенном в Курской области, в поисках украинских солдат и растяжек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванного офицера группировки войск «Север».

По его словам, дома осматривали бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса в составе группировки войск «Север».

«[Они] провели тщательную зачистку села <...>. Подразделения зашли в каждый дом <...>, выявив всех недобитых боевиков, мины и растяжки», — рассказал источник агентства.

Мужчина добавил, что в некоторых зданиях прятались мирные жители. При необходимости военные Вооруженных сил РФ оказывали гражданам помощь или эвакуировали их в безопасные места.

8 апреля министерство обороны РФ сообщило об освобождении села Гуево в Курской области от украинских формирований.

Позже временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что час окончательного разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах становится все ближе. Как отметил чиновник, жители Курской области продолжают верить, что уже в скором времени российские бойцы добьются долгожданной победы.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, сколько населенных пунктов в Курской области осталось освободить от ВСУ.

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