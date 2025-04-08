Штурмовики ВС РФ подняли российский флаг в центре Гуево в Курской области

Штурмовики Вооруженных сил России подняли российский триколор в центре Гуево в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости офицер группировки войск «Север».

Отмечается, что бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии повесили флаг в центре населенного пункта, у церкви Рождества Богородицы.

Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили от украинских военных населенный пункт Гуево в Курской области, а также нанесли поражение нескольким бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

Утром 8 апреля Telegram-канал «Северный ветер» писал, что российские бойцы приступили к штурму двух последних населенных пунктов в Курской области, которые все еще находятся под контролем ВСУ, — Олешни и Горналь.

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный выступил с откровенным признанием о начале конфликта на Украине.