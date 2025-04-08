DeepState: Вооруженные силы России продвинулись в Часовом Яре и Курской области

Подразделениям Вооруженных сил России удалось продвинуться в Часовом Яре Донецкой народной республики. Об этом заявил украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

Согласно представленной информации, российские войска заняли часть Привокзальной улицы и приблизились к Днепровскому пруду. Кроме того, российские военнослужащие заняли территорию на западе от Новолюбовки в Луганской народной республике, выровняв линию фронта.

Также аналитики сообщили о значительном продвижении ВС России в районе Гуево в Курской области.

Незадолго до этого Минобороны РФ заявило об освобождении Гуево. Бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли флаг России в центре села, у церкви Рождества Богородицы.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины ВСУ пытаются удерживать продвижение российской армии в городе Часов Яр и окрестностях Дзержинска. Несмотря на оказываемое украинцами сопротивление, российские военные продолжают свое продвижение на Красноармейском, Краснолиманском и Великоновоселковском направлениях, уточнил глава ДНР.

Ранее военный эксперт назвал причины удержания Часова Яра ВСУ.